YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. TÜİOSB'den yıllık 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

TÜİOSB'den yıllık 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

MERSİN HABERLERİ  | 22.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta: - "Şu anda 180 hektarlık alanda inşaata başladık. Bu alana fabrika kuracak 70 yatırımcımız 7 bin kişiyi istihdam edecek. Daha sonrasında 245 hektarlık alana genişleyecek organize sanayi bölgemizde en az 100 yatırımcımızla 10 bin kişilik bir istihdama ulaşmayı hedefliyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, "Yeni kurulan organize sanayi bölgemizde yatırımcılarımızın bir araya gelmesiyle yıllık 250 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz." dedi.

Balta, AA muhabirine, TÜİSOB'nin temelinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla 2019 yılında atıldığını söyledi.

Tarsus ilçesi Kurbanlık mevkisine kurulan TÜİOSB'de tarım ve gıda üzerine çalışan tüm ihracatçı firmalarla bir araya geleceklerini belirten Balta, bugüne kadar bölgeye yatırım yapanların yüzde 90'ının ihracatçı firmalardan oluştuğunu bildirdi.

Balta, bölgenin 245 hektarlık bir alana inşa edileceğini ifade ederek, şöyle konuştu

''Altyapı, bina ve makine teçhizatlarımızla yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Yeni kurulan organize sanayi bölgemizde yatırımcılarımızın bir araya gelmesiyle yıllık 250 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. Şu anda 180 hektarlık alanda inşaata başladık. Bu alana fabrika kuracak 70 yatırımcımız 7 bin kişiyi istihdam edecek. Daha sonrasında 245 hektarlık alana genişleyecek organize sanayi bölgemizde en az 100 yatırımcımızla 10 bin kişilik bir istihdama ulaşmayı hedefliyoruz.''

- ''Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik veriyor''

TÜİOSB'nin içerisinde yer alan firmaların birçok teşvikten faydalandığını dile getiren Balta, "Makine, teçhizat ve bina yatırımlarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bölgemize vereceği teşvikler var. Yatırımcılarımız 3 yıl ödemesiz 12 yıl vadeye varan kredi imkanıyla yatırımlarını yapıyor olacak. Bu da daha fazla yatırım yapma yönünde hepimizi teşvik eden önemli konulardan bir tanesi.'' ifadesini kullandı.

Balta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda üretimi ve güvenliği konularının öneminin arttığına dikkati çekerek, TÜİOSB'nin bu alanda önemli rol üstleneceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sapunaru’dan kötü haber
Sapunaru’dan kötü haber
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor

Mersin Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:31
İkindi
15:35
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Sucuoğlu Eczanesi
Akdeniz
Yamaç Eczanesi
Akdeniz
Aytaç Eczanesi
Mezitli
Eren Eczanesi
Mezitli
Gözne Eczanesi
Toroslar
Yiğit Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”
“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”
Serada 9 Bin 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Serada 9 Bin 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.