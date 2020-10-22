TÜİOSB'den yıllık 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

MERSİN (AA) - Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, "Yeni kurulan organize sanayi bölgemizde yatırımcılarımızın bir araya gelmesiyle yıllık 250 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz." dedi.

Balta, AA muhabirine, TÜİSOB'nin temelinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla 2019 yılında atıldığını söyledi.

Tarsus ilçesi Kurbanlık mevkisine kurulan TÜİOSB'de tarım ve gıda üzerine çalışan tüm ihracatçı firmalarla bir araya geleceklerini belirten Balta, bugüne kadar bölgeye yatırım yapanların yüzde 90'ının ihracatçı firmalardan oluştuğunu bildirdi.

Balta, bölgenin 245 hektarlık bir alana inşa edileceğini ifade ederek, şöyle konuştu

''Altyapı, bina ve makine teçhizatlarımızla yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Yeni kurulan organize sanayi bölgemizde yatırımcılarımızın bir araya gelmesiyle yıllık 250 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. Şu anda 180 hektarlık alanda inşaata başladık. Bu alana fabrika kuracak 70 yatırımcımız 7 bin kişiyi istihdam edecek. Daha sonrasında 245 hektarlık alana genişleyecek organize sanayi bölgemizde en az 100 yatırımcımızla 10 bin kişilik bir istihdama ulaşmayı hedefliyoruz.''