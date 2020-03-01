YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Tüketiciler Birliğinden "ekspertize götürmeden sıfır araç dahi almayın" uyarısı

Tüketiciler Birliğinden "ekspertize götürmeden sıfır araç dahi almayın" uyarısı

KONYA HABERLERİ  | 01.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "Tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz" - "Son zamanlarda sıfır araç aldıktan sonra 'boyalı ve değişen parça var' diye mahkemelere başvuruda bulunan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyebiliriz"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son günlerde sıfır araçlarda "değişen ve boyalı parça" şikayetlerinin arttığını belirterek, tüketicilere aldıkları araçları ekspertize götürmeleri uyarısında bulundu.

Şahin, AA muhabirine, son zamanlarda ikinci el otomobile olan talebin arttığını, ancak tüketicilerin ikinci el araç alırken belli sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Tüketicilerin ikinci el otomobil almadan önce sanayide ustaya veya ekspertize götürdüğünü ya da bir sözleşme yapıldığını aktaran Şahin, sonrasında boyalı ya da değişen parçalardan haberi olmayan alıcıların birçok sorun yaşayabildiğine dikkati çekti.

Kilometrelerin düşürülmesi ve kazalı araçların satılması gibi sorunların da yaşandığını anımsatan Şahin, "Artık öyle bir noktaya geldik ki tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz. Yani tüketici ekspertiz raporu almadan sıfır araç almasın diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çok sayıda kişinin mahkemelere başvurduğunu söyleyebiliriz"

Sıfır araç alanların da birtakım sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden Şahin, "Sıfır araç aldıktan 5-6 ay sonra tüketici tamire ya da bir servise gittiğinde 'nerede kaza yaptınız' sorusuyla karşılaşabiliyor. 3 ay önce aldığını söyleyen tüketiciye 'bu araç kazalı' deniliyor. Çünkü bazı sıfır araçlar taşınırken veya bir test sürüşünde hasar görüyor. Daha sonra tamir edilerek satıldığı anlaşılıyor. Bu da bize sıfır araçlarda bile boyalı ve değişen parçaların olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Bu yüzden ikinci el araçlar nasıl ekspertize götürülüyorsa sıfır araç alırken de aynı işlemin yapılması gerektiğini belirten Şahin, alınan ekspertiz raporunun da saklanması uyarısında bulundu.

Şahin, "Çünkü daha sonra ekspertizin bize söylediğinin aksine bir durum olursa sorumluluk ekspertize ait olur. Yine son zamanlarda sıfır araç aldıktan sonra 'boyalı ve değişen parça var' diye mahkemelere başvuruda bulunan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için sıfır araçlarda da ekspertize başvurmak son derece faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifiMHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi
Anahtar Kelimeler:
ekspertiz Konya sıfır araç Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kapı kollarını güvenli hale getirdiler

Kapı kollarını güvenli hale getirdiler

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu

Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu

Çifteler ‘de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu

Çifteler ‘de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu

Konya Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
13:07
İkindi
16:18
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Konya Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Keçeciler Eczanesi
Karatay
Çay Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Ülkü Toy Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.