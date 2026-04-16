Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Real Madrid, Bayern deplasmanında üç kez öne geçtiği maçta 4-3 kaybederek elendi. Arda Güler’in iki golü yetmezken milli yıldız karşılaşmanın ardından sinirlenerek maçın hakeminin üzerine yürümesi sonrası kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Bayern Münih ile nefes kesen bir mücadeleye çıktı. İspanyol devi üç kez öne geçmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Alman temsilcisi ise yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleşti.

ARDA GÜLER GECEYE DAMGA VURDU

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla ön plana çıktı. Genç yıldız, önce kaleci Manuel Neuer'in hatasını değerlendirerek uzaktan ağları buldu, ardından kullandığı frikikte topu bir kez daha filelerle buluşturdu. Attığı iki golle takımının en etkili ismi oldu.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Arda Güler, bu performansıyla kulüp tarihine adını yazdırdı. Daha önce Cristiano Ronaldo ve Roberto Carlos'un başardığı bir istatistiği yakalayarak, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından bir maçta iki gol atan oyuncular arasına girdi.

CAMAVINGA ATILDI

Mücadelenin kırılma anı ise 86. dakikada yaşandı. Eduardo Camavinga'nın ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasının ardından Real Madrid savunmada büyük açıklar verdi. Kalan dakikalarda iki gol bulan Bayern Münih, karşılaşmayı kazanarak tur atladı.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Mücadelenin ardından konuşan Arda Güler, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid."

SİNİR KRİZİ, KIRMIZI KART...

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükseldi. Real Madridli futbolcular, hakem Slavko Vincic'in kararlarına sert tepki gösterdi. Arda Güler de Vincic'in kararları nedeniyle adeta sinir krizi geçirirken maçın ardından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

PEREZ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Maç sonrası bir diğer dikkat çeken gelişme ise kulüp başkanı Florentino Perez'in soyunma odasına inmesi oldu. İspanyol basınına göre Perez, yaşananların ardından takımla birebir görüşme gerçekleştirdi.

