SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı,17 golü Türk oyuncu kaydetti

Almanya Hamburg amatör liginde tarihi bir skor kaydedildi. Mesopotamien 2, 7 kişiyle sahaya çıkan Moorburg’u 66-0 mağlup etti. Türk futbolcu Ömer Yıldırım tam 17 gol atarak tarihe geçti. 3 puanı silinmesine rağmen Mesopotamien 2, 24 puanla zirvedeki yerini korudu. İşte detaylar...

Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı,17 golü Türk oyuncu kaydetti
Berker İşleyen

Almanya’nın Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig karşılaşmasında Mesopotamien 2, futbol sahalarında ender rastlanacak bir skora imza attı. Ligin 9. haftasında Moorburg’u konuk eden Mesopotamien 2, mücadeleyi tam 66-0 gibi rekor bir skorla kazandı.

MOORBURG 7 KİŞİYLE SAHAYA ÇIKTI

Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı,17 golü Türk oyuncu kaydetti 1

Müsabakaya sadece 7 oyuncuyla çıkabilen Moorburg, maç boyunca rakibine direnç gösteremedi. Eksik kadrosuyla oyunda tutunamayan konuk ekip, tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldı.

TÜRK FUTBOLCUDAN 17 GOLLÜ ŞOV

Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı,17 golü Türk oyuncu kaydetti 2

Karşılaşmanın yıldızı Türk futbolcu Ömer Yıldırım oldu. Golcü oyuncu, 17 kez fileleri havalandırarak adeta tarih yazdı. Takım arkadaşlarından Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1 ve Gabriel Çakır ise 3 golle galibiyete katkı sağladı. Moorburg oyuncuları da 9 kez kendi kalelerine gol attı.

MESOPOTAMIEN 2 LİDERLİĞİNİ KORUDU

Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı,17 golü Türk oyuncu kaydetti 3

Bu farklı galibiyete rağmen Mesopotamien 2’nin daha önce 3 puanı silinmişti. Buna rağmen ekip, topladığı 24 puanla ligde zirvedeki yerini korudu. Moorburg ise puansız şekilde son sırada yer alarak kötü gidişini sürdürdü.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! F.Bahçe'nin yıldızından gizemli paylaşımKadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! F.Bahçe'nin yıldızından gizemli paylaşım
600 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda! Tarihte ilk...600 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda! Tarihte ilk...
Anahtar Kelimeler:
Hamburg Almanya son dakika futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.