Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı,17 golü Türk oyuncu kaydetti

Almanya’nın Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig karşılaşmasında Mesopotamien 2, futbol sahalarında ender rastlanacak bir skora imza attı. Ligin 9. haftasında Moorburg’u konuk eden Mesopotamien 2, mücadeleyi tam 66-0 gibi rekor bir skorla kazandı.

MOORBURG 7 KİŞİYLE SAHAYA ÇIKTI

Müsabakaya sadece 7 oyuncuyla çıkabilen Moorburg, maç boyunca rakibine direnç gösteremedi. Eksik kadrosuyla oyunda tutunamayan konuk ekip, tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldı.

TÜRK FUTBOLCUDAN 17 GOLLÜ ŞOV

Karşılaşmanın yıldızı Türk futbolcu Ömer Yıldırım oldu. Golcü oyuncu, 17 kez fileleri havalandırarak adeta tarih yazdı. Takım arkadaşlarından Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1 ve Gabriel Çakır ise 3 golle galibiyete katkı sağladı. Moorburg oyuncuları da 9 kez kendi kalelerine gol attı.

MESOPOTAMIEN 2 LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu farklı galibiyete rağmen Mesopotamien 2’nin daha önce 3 puanı silinmişti. Buna rağmen ekip, topladığı 24 puanla ligde zirvedeki yerini korudu. Moorburg ise puansız şekilde son sırada yer alarak kötü gidişini sürdürdü.