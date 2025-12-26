SPOR

Tüm dünya bu transferi konuşacak! Real Madrid'den dengeleri değiştirecek hamle

Real Madrid, Vinicius Junior’un olası ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak transferde dev bir senaryoyu masaya yatırdı. Florentino Perez’in planı, Brezilyalı yıldızdan elde edilecek bonservis gelirini Erling Haaland gibi oyun dengelerini değiştirecek bir golcüye yatırmak. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Real Madrid’de olası bir Vinicius Junior ayrılığı ihtimali, transfer planlarını şimdiden hareketlendirdi. İspanyol devinin, Brezilyalı yıldızdan doğacak boşluğu dünya futbolunun en dikkat çeken golcülerinden biriyle doldurmayı hedeflediği konuşuluyor.

PEREZ HAALAND'I İSTİYOR

Tüm dünya bu transferi konuşacak! Real Madrid den dengeleri değiştirecek hamle 1

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Başkan Florentino Perez’in planı net: Vinicius Junior’un satışından elde edilecek yüksek bonservis gelirini, Erling Haaland transferi için kullanmak. Defensa Central’in haberinde, bu hamlenin yalnızca bir oyuncu değişimi değil, Real Madrid’in hücum düzenini baştan aşağıya etkileyecek stratejik bir adım olacağı vurgulandı.

KORKUTUCU HÜCUM HATTI

Tüm dünya bu transferi konuşacak! Real Madrid den dengeleri değiştirecek hamle 2

Bu senaryonun hayata geçmesi halinde, Kylian Mbappe’nin asıl mevkisi olan sol kanada dönmesi bekleniyor. Norveçli yıldız Haaland’ın ise “9 numara” pozisyonunda görev alarak ceza sahası içindeki etkinliğiyle takımın gol yükünü sırtlanacağı ifade ediliyor. Böyle bir üçlü yapılanmanın, Real Madrid hücum hattını Avrupa’nın en korkulan yapılarından biri haline getirebileceği yorumları yapılıyor.

MANCHESTER CITY SICAK BAKMIYOR

Tüm dünya bu transferi konuşacak! Real Madrid den dengeleri değiştirecek hamle 3

Öte yandan transferin önündeki en büyük engel Manchester City. İngiliz kulübünün Haaland’ı satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, oyuncunun olası bir transfer talebinin dengeleri değiştirebileceği aktarılıyor. Tüm bu gelişmeler, yaz transfer dönemine doğru Real Madrid cephesinde oldukça ses getirecek bir sürecin yaşanabileceğine işaret ediyor.

