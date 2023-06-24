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Tüm dünya Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Rekor kırdı...

24.06.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin altın çocuğu Arda Güler için dünya devleri Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, Sarı-Lacivertli yönetim genç oyuncuyu elinde tutabilmek için her yolu deniyor. Birçok dünya devi genç ismi kadrosuna görmek isterken, yabancı futbolseverlerin Güler için yaptığı bir video rekor kırdı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla parmak ısırtan Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEĞİ NETLEŞMEDİ

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Sarı-Lacivertli taraftarlar da genç oyuncunun takımda kalması için hem yönetime hem de Arda Güler'e baskı yaparken genç oyuncunun geleceği henüz netleşmiş değil.

TÜM DÜNYA ONU PAYLAŞIYOR

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Genç yıldızı birçok dünya devi isterken, Milan, Roma, Ajax, Real Madrid, Benfica, Barcelona, Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler Arda Güler’i isterken, birçok yabancı futbolsever Güler için paylaşımlarda bulunuyor.

Paylaşımlardan bir tanesi oldukça ön plana çıkarken, söz konusu video paylaşım rekorları kırdı.

İŞTE O VİDEO...


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