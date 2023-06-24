Tüm dünya Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Rekor kırdı...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla parmak ısırtan Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEĞİ NETLEŞMEDİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar da genç oyuncunun takımda kalması için hem yönetime hem de Arda Güler'e baskı yaparken genç oyuncunun geleceği henüz netleşmiş değil.

TÜM DÜNYA ONU PAYLAŞIYOR

Genç yıldızı birçok dünya devi isterken, Milan, Roma, Ajax, Real Madrid, Benfica, Barcelona, Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler Arda Güler’i isterken, birçok yabancı futbolsever Güler için paylaşımlarda bulunuyor.

Paylaşımlardan bir tanesi oldukça ön plana çıkarken, söz konusu video paylaşım rekorları kırdı.

İŞTE O VİDEO...

????Arda Güler'in videosu yabancı kullanıcılar tarafından paylaşılmaya devam ediyor. pic.twitter.com/Jd175m1Qkl — Mynet Spor (@mynetspor) June 24, 2023



