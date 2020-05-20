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Tüm dünya kedi kaleciyi konuşuyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.05.2020 21:30 | Son Güncelleme

Sosyal medyada 2 gündür gezen bir video kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya gündemine “Kedi Kaleci” olarak düşen bir kedinin kale önünde yaptığı kurtarışlar insanların yüzünde tebessüm oluştururken sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Tüm dünya kedi kaleciyi konuşuyor

Sosyal medyada çıkan iç ısıtan kedi videolarına artık hepimiz alıştık. Ama kaleci olan bir kediye daha önce hiç denk gelmemiştik. Sosyal medyadaki kullancıların değimiyle “Kedi Kaleci” görenleri kendine hayran bırakırken bir çok kullanıcı bu kediyi Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’ya benzetti.

9.7 MİLYON İZLENME!

Kısa süre içinde 9.7 milyon izlenme sayısına ulaşan bu video sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

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