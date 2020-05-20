Tüm dünya kedi kaleciyi konuşuyor

Sosyal medyada çıkan iç ısıtan kedi videolarına artık hepimiz alıştık. Ama kaleci olan bir kediye daha önce hiç denk gelmemiştik. Sosyal medyadaki kullancıların değimiyle “Kedi Kaleci” görenleri kendine hayran bırakırken bir çok kullanıcı bu kediyi Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’ya benzetti.
Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn— Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020
Kısa süre içinde 9.7 milyon izlenme sayısına ulaşan bu video sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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