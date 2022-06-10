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Tüm dünya konuşacak! Fatih Karagümrük Pirlo'yu getiriyor

10.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; VavaCars Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tüm dünya konuşacak! Fatih Karagümrük Pirlo'yu getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu geçirmek için harekete geçti. Gelen haberler ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adamla bir yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması planlanıyor.

Daha öncesinde teknik direktörlük kariyerinde Juventus'ta görev yapan Pirlo'nun 2.15 puan ortalaması bulunuyor.


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Fatih Karagümrük
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