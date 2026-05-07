Tüm dünya konuşacak: Galatasaray süper yıldızı 'bedava' getiriyor!

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için dünya futbolunun yıldız stoperlerinden Virgil Van Dijk’ı gündemine aldı. Okan Buruk’un lider özellikli savunmacı isteği sonrası sarı-kırmızılı yönetim, transfer şartlarını yakından takip ediyor.

Cevdet Berker İşleyen
Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
Galatasaray’da yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattına yapılacak takviye için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, dünya futbolunun önemli stoperlerinden Virgil Van Dijk’ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

OKAN BURUK’TAN ISRARLA İSTİYOR

Samsunspor deplasmanında alınan 4-1’lik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk’un savunmadaki sorunlara dikkat çektiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, özellikle oyun içerisinde takımı yönlendirebilecek ve lider karakteriyle öne çıkacak bir stoper istediği ifade edildi.

Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, savunma hattını üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

BEDAVA TRANSFER

Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı savunmacının kariyerine dair yeni bir karar aşamasında olduğu öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Van Dijk’ın farklı bir maceraya sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray yönetiminin ise yıldız futbolcunun İngiliz ekibinden ayrılması durumunda devreye girmeyi planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlama düşüncesinde olduğu aktarıldı.

RAMS PARK'A HAYRAN

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Galatasaray’a karşı iki kez sahaya çıkan Virgil Van Dijk’ın, stat atmosferinden etkilendiği ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin Hollandalı savunmacıda büyük bir iz bıraktığı belirtilirken, Galatasaray’ın iki mücadeleyi de 1-0 kazanmasının ardından yıldız futbolcunun uzun süre tribünleri takip ettiği iddia edildi.

