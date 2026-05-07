Tüm dünya konuşacak: Galatasaray süper yıldızı 'bedava' getiriyor!

Galatasaray’da yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattına yapılacak takviye için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, dünya futbolunun önemli stoperlerinden Virgil Van Dijk’ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Samsunspor deplasmanında alınan 4-1’lik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk’un savunmadaki sorunlara dikkat çektiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, özellikle oyun içerisinde takımı yönlendirebilecek ve lider karakteriyle öne çıkacak bir stoper istediği ifade edildi.
Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, savunma hattını üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı savunmacının kariyerine dair yeni bir karar aşamasında olduğu öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Van Dijk’ın farklı bir maceraya sıcak baktığı iddia edildi.
Galatasaray yönetiminin ise yıldız futbolcunun İngiliz ekibinden ayrılması durumunda devreye girmeyi planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlama düşüncesinde olduğu aktarıldı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Galatasaray’a karşı iki kez sahaya çıkan Virgil Van Dijk’ın, stat atmosferinden etkilendiği ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin Hollandalı savunmacıda büyük bir iz bıraktığı belirtilirken, Galatasaray’ın iki mücadeleyi de 1-0 kazanmasının ardından yıldız futbolcunun uzun süre tribünleri takip ettiği iddia edildi.
