Dünya Kupası'nda da yok! Galatasaray'ın yıldızı sezonu kapattı

Galatasaray’da şampiyonluk heyecanı sürerken Gabriel Sara’dan gelen haber moralleri bozdu. Brezilyalı yıldızın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı öğrenilirken, Dünya Kupası'nı da kaçırabilir.

Cevdet Berker İşleyen
Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Cumartesi günü sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanması halinde Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Ancak Samsunspor yenilgisinin ardından sarı-kırmızılı ekibe yıldız oyuncusundan can sıkan bir haber geldi.

SARA'DAN KÖTÜ HABER

Samsunspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlup ayrılan Galatasaray’da Gabriel Sara’nın sakatlığının düşündüğünden daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Son iki maçta formasından uzak kalan Brezilyalı futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde görev yapamayacağı öğrenildi.

MİLLİ TAKIM İHTİMALİ ZORA GİRDİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Sara’nın, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalinin de ciddi şekilde azaldığı belirtildi. Teknik heyetin oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

PREMİER LİG İDDİASI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 karşılaşmada görev yapan Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Brezilyalı yıldızın, sezon sonunda Premier Lig’e transfer olabileceği konuşuluyor.

