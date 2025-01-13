Tüm dünya şaşkın durumda! Real Madrid - Barcelona maçında inanması zor skor! El-Clasico tarihine geçtiler...

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona, tarihi bir skorla rakibini 5-2 mağlup etti.

TAM 7 GOL

El-Clasico'da perdeyi henüz 5. dakikada Kylian Mbappe açtı, Lamine Yamal eşitliği getirdi. Ardından Madrid ekibinde film birden koptu ve Katalanlar Lewandowski (P) Raphinha ve Balde'nin golleriyle skoru bir anda 4-1'e getirerek soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarının hemen başında Raphinha bir kez daha sahneye çıkarak farkı 4’e yükseltti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Rodyrgo skorbordu değiştirse de kupayı müzesine götüren taraf Barcelona oldu.

SZCZESNY KIZARDI

Öte yandan katalan ekibinde Polonyalı file bekçi Wojciech Szczęsny, 57. dakikada Mbappe'ye yapmış olduğu müdahalenin ardından gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

REAL MADRID AĞLARINA 2 MAÇTA 9 GOL

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon Real Madrid filelerine 2 maçta toplam 9 gol atmış oldu. La Liga'da Santiago Bernabeu'da oynanılan mücadele 4-0 Katalan ekibinin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

TARİHTE BİR İLK

Öte yandan Barcelona, tarihinde ilk kez Real Madrid’e karşı art arda oynadığı iki maçta 4 veya daha fazla gol atarak tarihe geçti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Karşılaşmaya Carlo Ancelotti'nin kararıyla yedek kulübesinde başlayan milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.