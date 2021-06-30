Tüm dünya şaşkın! Messi serbest kalıyor

Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona kariyeri, 1 Temmuz itibari ile resmi olarak sona eriyor.

Katalan ekibiyle henüz yeni sözleşme imzalamayan ve Arjantin Milli Takımı ile Copa America'da bulunan Messi bugün gün içerisinde yeni sözleşme imzalamazsa, resmi olarak Barcelona futbolcusu olmayacak.

İSTEDİĞİ TAKIMLA SÖZLEŞME İMZALAYABİLECEK

2001 yılında Barcelona altyapısına katılan ve 2005 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak 16 yıl (7478 gün) aralıksız Katalan ekibinin formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz itibari ile istediği herhangi bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

Geçtiğimiz sezonun başında, dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu ile büyük bir anlaşmazlık yaşayan ve verdiği röportajla sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını duyuran Messi, Barcelona'daki başkanlık seçimlerinin ardından göreve Joan Laporta'nın gelmesiyle kararını gözden geçirmeye başlamış ve yeni sözleşme için açık kapı bırakmıştı.

İSPANYOLLAR TÜM İHTİMALLERİ YAZDI

Messi'nin bu durumunu manşetlerine taşıyan İspanyol gazeteleri, başarılı futbolcunun yaşanan gelişmelere ve sonrasında olabilecek ihtimallere sayfalarında yer verdi.

İspanyol Marca Gazetesi, Arjantinli yıldızla yapılan transfer görüşmelerinin son durumuna dair bilgiler verdi. Başkan Laporta'nın Messi'nin hem babası hem de menajeri olan Jorge Messi'yle arasının çok iyi olduğu ve sık sık görüşmeler yaptığı belirtildi. Laporta'nın, yeni sözleşmenin en kısa sürede imzalanmasını istediği ancak müzakere halinde olunan bazı konuların bulunduğu ifade edildi.

Laporta'nın Messi'yle yeni sözleşmenin bir an önce imzalanmasını istemesinin başka bir nedeninin de, kulübün en önemli marka yüzü olan Arjantinli futbolcunun durumunun netleşmedikçe sponsorların yeni anlaşmaları ve tanıtımları yapmaya yanaşmaması olduğu kaydedildi.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE BUNLARI YAPABİLECEK

Bir başka İspanyol gazetesi Sport ise, Messi'nin 1 Temmuz itibariyle yasal olarak neler yapabileceğini madde madde sıraladı.

Buna göre Messi, 1 Temmuz'dan itibaren;

-Hiçbir ekstra açıklama yapmadan başka bir takımla sözleşme imzalayabilir.

-Copa America'da sakatlanması halinde Barcelona'nın sunduğu sağlık sigortasından faydalanamaz. Böyle bir durumda sorumlu Barcelona değil, Arjantin Futbol Federasyonu olacak.

-Barcelona, Messi'nin ismini ve fotoğraflarını hiçbir sponsorun tanıtımında kullanamaz.

-Messi'nin isminin ve numarasının bulunduğu yeni sezon formaları mağazalarda satılamaz.

Sport Gazetesi ayrıca, sözleşmesi bittikten sonra Messi ile ilgili oluşacak bazı soruları kaleme aldı.

İşte o sorular;

-Sponsorluk anlaşmaları nasıl olacak? Reklamlarda Messi'nin imaj hakları kullanılmaya devam edilecek mi?

-Anlaşmaya varılması halinde sıfırdan mı sözleşme imzalanacak yoksa yenileme mi yapılacak?

-Arjantin Milli Takımı ile Copa America'da bulunan Messi, yeni sözleşme görüşmelerini kilometrelerce öteden sürdürebilecek mi?

-Milli takımda sakatlanırsa ne olacak?

'2023'E KADAR İMZA ATACAK' İDDİASI

Mundo Deportivo ise Barcelona'nın Messi ile yapmak istediği anlaşmanın detaylarını duyurdu.

Katalan ekibinin Messi ile 2023'e kadar sözleşme imzalamak istediği ve sözleşmesi bittikten sonra da Amerika'ya transfer olmasına imkan tanınacağı belirtilirken, Messi'nin sözleşmesi bittikten sonra futbolu bırakmak istemesi halinde Barcelona'nın elçisi olarak kulüpte görev yapmaya devam edeceği kaydedildi.



