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Tüm hazırlıklarını tamamlayan BİLNET’te dersler başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı 8.

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı 8. ve 12. sınıfların dersleriyle başladı. Okul yönetimi hızlandırılmış telafi derslere katılamayan öğrenciler için özel bir sistem kurarak, sınıf ortamını aynı anda evlere taşıdı.
İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşlesi’nde Ağustos ayı başı itibariyle yeni eğitim-öğretim dönemini başladı. Genel Merkez, okul yönetimi ve zümre başkanları toplantılarından sonra tüm öğretmenler geçen hafta bir araya gelerek, yeni dönem işleyişi ve Bilfen Şirketler Topluluğu Üyesi BİLNET Okulları Yönetim Şeması hakkında bilgilendirildi. BİLNET Kocaeli’de öğrenciler ise bu hafta ders başı yaptı. Pazartesi gününden itibaren sınav grupları olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri hem yüz yüze hem de online hızlandırılmış derslerle konuları işlemeye başladı.
Pandemi sürecinde uzaktan eğitime en hızlı şekilde uyum sağlayan ve online dersleri aksatmadan eğitim-öğretimi sürdüren okulda, 8. ve 12. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınıflar oluşturuldu. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde dersler başladı. Aynı zamanda bu dersler, okula gelemeyen öğrenciler için okul yönetimi tarafından oluşturulan özel sistemle aynı anda evlere taşındı. Evde olan öğrenciler, sınıf ortamına bire bir evden katılarak dersleri işledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen programa göre BİLNET Kocaeli’de de bütün sınıflarla ders başı 31 Ağustos’ta başlayacak. Okul yönetimi, bu konuda da tüm hazırlıkların tamamlandığını, belirlenen program ve sağlık tedbirleri kapsamında öğrencilerle buluşmayı dört gözle bekledikleri açıklandı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:11
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:56
Yatsı
21:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Gültekin Eczanesi
Gebze
Gözde Eczanesi
Derince
Pelin Eczanesi
Golcuk
Merkez Eczanesi
Golcuk
Miray Eczanesi
Kartepe
Cihan Eczanesi
Karamursel
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