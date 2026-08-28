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Tüm İspanya Enes Ünal'ı konuşuyor! Durdurulamaz güç haline geldi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Partizan'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Getafe, ilk maçtaki 3-1'lik avantajıyla tur atlayan taraf oldu. İspanyol ekibinin tek golü, son 3 maçta 3 kez ağları sarsan milli futbolcumuz Enes Ünal'dan geldi.

Tüm İspanya Enes Ünal'ı konuşuyor! Durdurulamaz güç haline geldi
Emre Şen
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Partizan ile İspanyol ekibi Getafe kozlarını paylaştı. Sırbistan'da oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Partizan 2-1'lik skorla kazansa da, İspanya'daki ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Getafe, toplamda 4-3'lük skor avantajıyla adını gruplara yazdıran taraf olmayı başardı.

ENES ÜNAL'DAN TURU GARANTİLEYEN GOL

Karşılaşmada ev sahibi Partizan'ın gollerini 53. dakikada Jefferson ve 76. dakikada Kojzek kaydederken, İspanyol ekibine tur kapısını ardına kadar açan kritik gol 69. dakikada milli yıldızımız Enes Ünal'dan geldi.

YENİ TAKIMINDA SON 3 MAÇTA 3 GOL

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'tan Getafe'ye transfer olarak İspanya'ya geri dönen 29 yaşındaki başarılı forvet, yeni takımına hızla uyum sağladı. Eşleşmenin ilk maçında da fileleri havalandırmayı başaran Enes Ünal, Sırbistan deplasmanında attığı golle formda grafiğini sürdürdü ve takımıyla çıktığı son 3 resmi maçta 3 gole ulaşarak takımının Konferans Ligi yürüyüşünde başrolü üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Enes Ünal getafe
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