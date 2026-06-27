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Tüm şartlar zorlanacak! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor: İşte o isim

Fenerbahçe, yeni sezonun en dikkat çeken transferlerinden birine imza atmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, Real Sociedad'ın kaptanı Mikel Oyarzabal için yaklaşık 25 milyon euroluk teklif hazırladığı ve temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Tüm şartlar zorlanacak! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor: İşte o isim
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ses getirecek bir transfer için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, Real Sociedad'ın kaptanı Mikel Oyarzabal'ı kadrosuna katmak amacıyla girişimlerini sürdürürken, İspanyol yıldız için önemli bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.

25 MİLYON EUROLUK HAMLE

Tüm şartlar zorlanacak! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor: İşte o isim 1

Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcunun transferini sonuçlandırabilmek adına yaklaşık 25 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, hem tecrübesi hem de liderlik özellikleriyle takıma katkı sağlayacağı düşünülen Oyarzabal'ı transfer listesinin ilk sıralarında tuttuğu ifade edildi.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Tüm şartlar zorlanacak! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor: İşte o isim 2

Real Sociedad altyapısından yetişen ve uzun yıllardır İspanyol temsilcisinin formasını giyen Oyarzabal, santrforun yanı sıra sol kanat ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Teknik heyetin, hücum hattındaki çok yönlülüğü nedeniyle deneyimli oyuncuyu kadroda görmek istediği aktarıldı.

19 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Tüm şartlar zorlanacak! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor: İşte o isim 3

Geride kalan La Liga sezonunda 34 karşılaşmada forma giyen Oyarzabal, 15 gol atıp 4 asist yaparak toplam 19 gole doğrudan katkı verdi. Real Sociedad ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun transferinin kolay gerçekleşmesi beklenmezken, Fenerbahçe'nin Avrupa'da ses getirecek bu hamle için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

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