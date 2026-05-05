Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesi olay karar!

Galatasaray, Samsun deplasmanında yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluk ilanını ertelemek zorunda kaldı. Beklenmeyen sonuç, takım içinde rehavet uyarılarını da beraberinde getirdi.

TÜM İZİNLER İPTAL

Teknik direktör Okan Buruk, olası şampiyonluk sonrası için planlanan 4 günlük izni iptal ederek sadece 1 günle sınırladı. Samsun dönüşünde pazar gününü dinlenerek geçiren sarı kırmızılı ekip, pazartesi günü Kemerburgaz’da yeniden çalışmalara başladı.

ANTALYASPOR MAÇINA TAM ODAK

Tecrübeli teknik adam, daha önce 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisindeki ciddiyeti bu kez Antalyaspor karşısında da görmek istiyor. Rakibin son olarak Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma başta olmak üzere, büyük takımlara karşı performansı detaylı şekilde incelendi.

TESİSTE SIKI TEDBİR

Hafta boyunca takımın konsantrasyonunu artırmak amacıyla tesislere misafir girişleri yasaklandı. Yönetim ve teknik ekip, tüm odağını Antalyaspor mücadelesine çevirdi. Şampiyonluk kutlamalarına dair planlamalar ise maç sonrasına bırakıldı.

BAŞKAN TAKIMIN YANINDA

Kulüp başkanı Dursun Özbek de kritik hafta boyunca takımı yalnız bırakmayacak. Özbek’in Kemerburgaz’da bulunarak oyunculara moral vermesi bekleniyor.