Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Batuhan Karadeniz darp iddiaları sonrası sessizliğini bozdu...

Televizyon programındaki moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla, bir süredir ilişkisi olan futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Eroğlu, Karadeniz'den ilk defa şiddet görmediğini, kendisini saçından sürüklediği anlara ait görüntülerin de olduğunu ileri sürdü. Eroğlu, videolarında darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söylemişti.

"GÖRDÜĞÜM İLK ŞİDDET DEĞİLDİ"

Vücudundaki darp izlerini paylaşan ve bir süredir birlikte olduğu Batuhan Karadeniz'den defalarca şiddet gördüğünü söyleyen Aleyna Eroğlu, "Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım" ifadelerini kullanmıştı.

"DÜZELİR DİYE BEKLEDİM DÜZELMEDİ"

Karadeniz'den şikayetçi olduğunu dile getiren Eroğlu, "Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim, düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak, şikayetçi oldum. Sevgilisini evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordu" sözlerini sarf etti.

BATUHAN KARADENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA!

Yaşananların ardından konuyla ilgili sessizliğini bozan Batuhan Karadeniz, avukatı Mert Öcel aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sosyal medya platformlarında ve ulusal basın yayın organlarında müvekkil Batuhan Karadeniz hakkında çıkan haberler ile ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

21.03.2023 günü saat 04.00 sıralarında soruşturma dosyasında müşteki olarak görünen şahıs, müvekkilin konakladığı otele gelmiş, otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır. Kapının kapatılması üzerine tehdit ve hakaretler müvekkile yöneltilmiştir.

"MÜVEKKİL, ŞAHISTAN DAVACI VE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUR"

Bu sırada 155 bizzat müvekkil tarafından aranarak olay yerine kolluk kuvvetleri davet edilmiş, kolluk kuvvetleri gelene kadar da müşteki olarak görünen şahıs tarafından tekmelenmesine rağmen hiçbir suretle kapı açılmamıştır. Müvekkil tarafından müşteki şahsa karşı herhangi bir müdahalede bulunulmamış olup, bu durum soruşturma safhasında toplanacak deliller ile de sabit hale gelecektir.

Müvekkil hakkında çıkan haberler ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, müvekkil de ilgili şahıstan davacı ve şikayetçi olmuştur. Soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

