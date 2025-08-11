Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Eyüpspor'daki başarılı grafiğinin ardından kariyerini Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'in 2. haftasında Karpaty Lviv deplasmanına çıktı. Mücadelede 3 kez öne geçen Shakhtar, üstünlüğünü koruyamazken mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

ARDA TURAN ÇILDIRDI, SÖZLERİ YAYINA YANSIDI

Maçın 28. dakikasında hakem kararına öfkelenen Arda Turan, sarı kart gördü. Sinirlerine hakim olamayan genç teknik adam, İspanyolca küfür ederek tepki gösterdi ve bir süre 4. hakemle de tartıştı. Arda Turan'ın söylediği sözler yayına yansırken bu anlar, Ukrayna'da gündem oldu.

MAÇ SONU AÇIKLAMA

Maç sonrası kulüp televizyonuna konuşan Arda Turan, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü 3 gol yedikten sonra bu bahane gibi olur. Önemli olan kendi tarafımızı geliştirmek. Yalnızca oyuncularla iletişimde daha nezaketli olabilirler. Başka bir şey yok," dedi.

AVRUPA'DA RÖVANŞ BEKLİYOR

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında perşembe günü Panathinaikos'u ağırlayacak. Yunanistan'daki ilk maç 0-0 bitmişti.