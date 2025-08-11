SPOR

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de deplasmanda Karpaty Lviv ile karşı karşıya geldi. 3-3 sonuçlanan mücadelede Arda Turan'ın bir pozisyon sonrası hakemle yaşadığı tartışma Ukrayna'da gündem oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Eyüpspor'daki başarılı grafiğinin ardından kariyerini Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'in 2. haftasında Karpaty Lviv deplasmanına çıktı. Mücadelede 3 kez öne geçen Shakhtar, üstünlüğünü koruyamazken mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

ARDA TURAN ÇILDIRDI, SÖZLERİ YAYINA YANSIDI

Tüm ülke Arda Turan ı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı... 1

Maçın 28. dakikasında hakem kararına öfkelenen Arda Turan, sarı kart gördü. Sinirlerine hakim olamayan genç teknik adam, İspanyolca küfür ederek tepki gösterdi ve bir süre 4. hakemle de tartıştı. Arda Turan'ın söylediği sözler yayına yansırken bu anlar, Ukrayna'da gündem oldu.

MAÇ SONU AÇIKLAMA

Tüm ülke Arda Turan ı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı... 2

Maç sonrası kulüp televizyonuna konuşan Arda Turan, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü 3 gol yedikten sonra bu bahane gibi olur. Önemli olan kendi tarafımızı geliştirmek. Yalnızca oyuncularla iletişimde daha nezaketli olabilirler. Başka bir şey yok," dedi.

AVRUPA'DA RÖVANŞ BEKLİYOR

Tüm ülke Arda Turan ı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı... 3

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında perşembe günü Panathinaikos'u ağırlayacak. Yunanistan'daki ilk maç 0-0 bitmişti.

Canlı Skor

Shakhtar Donetsk Arda Turan son dakika
