Tüm ülke o pozisyonu konuşuyor! Her şey 90+4. dakikada oldu... Fenerbahçe'ye turu getiren ofsayt!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland karşısında play-off turu için kritik bir maça çıktı. Ya tamam ta devam mücadelesinde Fenerbahçe, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kalarak play-off etabına yükselmeyi başardı.

Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe, şok bir gol yedi. Diao'nun ağları havalandırmasıyla Midtjylland, mücadelede 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda golcüsü Youssef En-Nesyri sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getiren isim oldu. İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Dzeko ile öne geçti. Midtjylland ise bu gole 86'da Andreasen ile cevap verdi ve nefes kesen dakikalar başladı.

BRAGA 1 GOL DAHA ATSAYDI...

Midtjylland-Fenerbahçe maçının 2-2 olmasıyla birlikte tüm gözler Braga-Lazio maçına çevrildi. Maçı 1-0 önde götüren Braga, skoru 2-0'a taşıması halinde Fenerbahçe ile averajını eşitleyecek ancak sarı-lacivertlilerden fazla gol attıkları için 24. sıradan play-off biletini alacaklardı. Fenerbahçe ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa defterini kapatacaktı.

TURU GETİREN OFSAYT!

Son dakikaları nefes kesen Braga-Lazio maçında korkulan da oldu. Braga, 90+4. dakikada golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve Fenerbahçe derin bir 'oh' çekti. 90+4'te Braga'nın iptal edilen golü sonrası sarı-lacivertliler play-off etabına adını yazdırdı.