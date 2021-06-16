Tüm yorgunluğunuzu alacak: El masajı nasıl yapılır?

Kan dolaşımı açısından oldukça faydalı olan el masajı, masaj yağı kullanılarak belli hareketlerin tekrarı ile gerçekleştirilir. Elfloraj ve friksiyon uygulamalarıyla lenflerin açılmasını sağlayan, kemiklerde ve eklemlerde rahatlama hissi uyandıran el masajında kullanılan yağların stres önleyici etkisi de bulunur.
İhtiyaç Listesi:
El Masajı Yapılışı:
1. Adım: Ellerinizi Yağlayın: Hassas ve problemli ciltler için papatya yağ, romatizmal ağrılar için yasemin yağı kullanabilirsiniz.Ayrıca bu yağların dinlendirici ve stres önleyici etkileri de bulunmaktadır.
2. Adım: Elforaj Yapın: Elin üst kısmını sıvazlayarak masaja başlayın. Vücudun ısınmasını sağlamak için yapılan bu işlem elforaj olarak adlandırılır.
3. Adım: Lenfleri Açın: İlik üzerine dairesel baskılar uygulayarak lenfleri açın. Bilekle dirsek arasına enfloraj yaparak masaja devam edin.Enflorajı yaparken elinizi kol üzerinden kayıdırıp kol altından çekin.
4. Adım: Tarak Kemiklerine Friksiyon Yapın: Tarak kemiklerinin arasına dairesel hareketler uygulayın. Parmak uçlarıyla yapılan bu dairesel hareketlere friksiyon denir.
5. Adım: Parmaklara Baskı Uygulayın: Baskı uygularken eklem noktalarına değil, kemiklerin üzerine uygulamaya dikkat edin.
6. Adım: Avuç İçine Masaj Yapın: Parmak köklerindeki boşluklara baskı uygulayın.
7. Adım: Tarak Kemiklerine Friksiyon Uygulayın: Lenfleri açmak için tarak kemiklerinin arasına friksiyon uygulayın.
8. Adım: Avuç İçine Friksiyon Uygulayın: Avuç içine iki elinizle friksiyon uygulayın.
9. Adım: Eklemleri Uyarın: Parmaklarınızı masaj yaptığınızkişinin parmaklarına kilitleyerek eli ileri geri hareket ettirin. Diğer elinizle bileği sabit tutun.
10. Adım: Masajı Bitirin: Eli bilekten tutup hafifçe sallayın. Bileğe friksiyon yapın. Bilekle dirsek arasına enfloraj yaparak masajı bitirin.
El masajı kan dolaşımı açısından son derece faydalıdır. Ayrıca rahatlatma özelliğine sahiptir.
Lenfler, vücudun en önemli sistemlerindendir. Lenf sıvısını taşımayı amaçlayan lenf sistemi sayesinde vücut,enfeksiyonlarla savaşır. Lenfler, doku ve hücrelerdeki yabancı maddeleri, bakteri ve mikropları uzaklaştırmak, ölü ve yıpranmış hücrelerden kurtulmak, kaybedilen proteinlerin bir kısmının tekrar dolaşıma kazandırmak, bağırsaklarda emilen yağ asitleri ve vitaminleri dolaşıma katmak ve vücudun savunma sistemine destek olma görevleriyle de bilinir. Bu sebeplerden dolayı sağlıklı bir lenf sistemine sahip olmak sağlıklı vücudu getirir.
Yüzüğünüz parmağınza dar geliyorsa, sabahları ağrı ve katı bir vücutla uyanıyorsanız, yorgun, şişkin hissediyorsanız, kilonuzda artış oluyorsa, bezelerde şişkinlik varsa, bağışıklık sisteminiz zayıfladıysa ve zihnini bulanıksa lenf sistemi tıkanıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Lenf sistemi tıkanıklık belirtileri arsında kuru cilt, sivilce, isilik, baş ağrısı, aşerji artışı, kabızlık, ishal, dışkıda mukus ve göğüste şişkinlik gibi rahatsızlıklar da yer alır.
Lenf sistemi tıkanıklığı sindirim problemleri, stres, iyot eksikliği gibi nedenlerden dolayı yaşanabilir. Bu durumda lenfleri açmak önemlidir. Bunu lenf masajı ile sağlayabilirsiniz. El masajında da lenfleri açacak şekilde yapılan uygulamalar bu sebeple önem taşımaktadır.
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