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Tüm yorgunluğunuzu alacak: El masajı nasıl yapılır?

16.06.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzun gün içinde en aktif olarak kullandığımız uzvu olan eller, farkında olmasak da çok yorulur. Bu noktada elde oluşan ağrıları gidermek ve dolaşım sistemimize faydası dokunmasını sağlamak için el masajı yaptırmak faydalı olabilir. Peki el masajı nasıl yapılır? Bazı yağlar kullanılarak uygulanan el masajının nasıl yapılacağını aşağıda anlattığımız 10 adımı uygulayarak öğrenebilirsiniz.

Kan dolaşımı açısından oldukça faydalı olan el masajı, masaj yağı kullanılarak belli hareketlerin tekrarı ile gerçekleştirilir. Elfloraj ve friksiyon uygulamalarıyla lenflerin açılmasını sağlayan, kemiklerde ve eklemlerde rahatlama hissi uyandıran el masajında kullanılan yağların stres önleyici etkisi de bulunur.

ADIM ADIM EL MASAJI UYGULAMASI

İhtiyaç Listesi:

  • Masaj Yağ

El Masajı Yapılışı:

1. Adım: Ellerinizi Yağlayın: Hassas ve problemli ciltler için papatya yağ, romatizmal ağrılar için yasemin yağı kullanabilirsiniz.Ayrıca bu yağların dinlendirici ve stres önleyici etkileri de bulunmaktadır.

  • Elleri gereğinden fazla yağlamak masaj kalitesini düşürür.

2. Adım: Elforaj Yapın: Elin üst kısmını sıvazlayarak masaja başlayın. Vücudun ısınmasını sağlamak için yapılan bu işlem elforaj olarak adlandırılır.

3. Adım: Lenfleri Açın: İlik üzerine dairesel baskılar uygulayarak lenfleri açın. Bilekle dirsek arasına enfloraj yaparak masaja devam edin.Enflorajı yaparken elinizi kol üzerinden kayıdırıp kol altından çekin.

4. Adım: Tarak Kemiklerine Friksiyon Yapın: Tarak kemiklerinin arasına dairesel hareketler uygulayın. Parmak uçlarıyla yapılan bu dairesel hareketlere friksiyon denir.

5. Adım: Parmaklara Baskı Uygulayın: Baskı uygularken eklem noktalarına değil, kemiklerin üzerine uygulamaya dikkat edin.

6. Adım: Avuç İçine Masaj Yapın: Parmak köklerindeki boşluklara baskı uygulayın.

7. Adım: Tarak Kemiklerine Friksiyon Uygulayın: Lenfleri açmak için tarak kemiklerinin arasına friksiyon uygulayın.

  • Lenfleri, yumruğunuzu avuç içinde ileri geri hareket ettirerek de açabilirsiniz.

8. Adım: Avuç İçine Friksiyon Uygulayın: Avuç içine iki elinizle friksiyon uygulayın.

9. Adım: Eklemleri Uyarın: Parmaklarınızı masaj yaptığınızkişinin parmaklarına kilitleyerek eli ileri geri hareket ettirin. Diğer elinizle bileği sabit tutun.

10. Adım: Masajı Bitirin: Eli bilekten tutup hafifçe sallayın. Bileğe friksiyon yapın. Bilekle dirsek arasına enfloraj yaparak masajı bitirin.

El masajı kan dolaşımı açısından son derece faydalıdır. Ayrıca rahatlatma özelliğine sahiptir.

LENFLERİ AÇMAK NEDEN ÖNEMLİDİR? LENFLERİ AÇMANIN FAYDALARI

Lenfler, vücudun en önemli sistemlerindendir. Lenf sıvısını taşımayı amaçlayan lenf sistemi sayesinde vücut,enfeksiyonlarla savaşır. Lenfler, doku ve hücrelerdeki yabancı maddeleri, bakteri ve mikropları uzaklaştırmak, ölü ve yıpranmış hücrelerden kurtulmak, kaybedilen proteinlerin bir kısmının tekrar dolaşıma kazandırmak, bağırsaklarda emilen yağ asitleri ve vitaminleri dolaşıma katmak ve vücudun savunma sistemine destek olma görevleriyle de bilinir. Bu sebeplerden dolayı sağlıklı bir lenf sistemine sahip olmak sağlıklı vücudu getirir.

LENF TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüzüğünüz parmağınza dar geliyorsa, sabahları ağrı ve katı bir vücutla uyanıyorsanız, yorgun, şişkin hissediyorsanız, kilonuzda artış oluyorsa, bezelerde şişkinlik varsa, bağışıklık sisteminiz zayıfladıysa ve zihnini bulanıksa lenf sistemi tıkanıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Lenf sistemi tıkanıklık belirtileri arsında kuru cilt, sivilce, isilik, baş ağrısı, aşerji artışı, kabızlık, ishal, dışkıda mukus ve göğüste şişkinlik gibi rahatsızlıklar da yer alır.

LENF TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR? LENFLERİ AÇMAK İÇİN MASAJ YAPTIRIN

Lenf sistemi tıkanıklığı sindirim problemleri, stres, iyot eksikliği gibi nedenlerden dolayı yaşanabilir. Bu durumda lenfleri açmak önemlidir. Bunu lenf masajı ile sağlayabilirsiniz. El masajında da lenfleri açacak şekilde yapılan uygulamalar bu sebeple önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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