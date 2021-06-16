Tüm yorgunluğunuzu alacak: El masajı nasıl yapılır?

Kan dolaşımı açısından oldukça faydalı olan el masajı, masaj yağı kullanılarak belli hareketlerin tekrarı ile gerçekleştirilir. Elfloraj ve friksiyon uygulamalarıyla lenflerin açılmasını sağlayan, kemiklerde ve eklemlerde rahatlama hissi uyandıran el masajında kullanılan yağların stres önleyici etkisi de bulunur.

ADIM ADIM EL MASAJI UYGULAMASI

İhtiyaç Listesi:

Masaj Yağ

El Masajı Yapılışı:

1. Adım: Ellerinizi Yağlayın: Hassas ve problemli ciltler için papatya yağ, romatizmal ağrılar için yasemin yağı kullanabilirsiniz.Ayrıca bu yağların dinlendirici ve stres önleyici etkileri de bulunmaktadır.

Elleri gereğinden fazla yağlamak masaj kalitesini düşürür.

2. Adım: Elforaj Yapın: Elin üst kısmını sıvazlayarak masaja başlayın. Vücudun ısınmasını sağlamak için yapılan bu işlem elforaj olarak adlandırılır.

3. Adım: Lenfleri Açın: İlik üzerine dairesel baskılar uygulayarak lenfleri açın. Bilekle dirsek arasına enfloraj yaparak masaja devam edin.Enflorajı yaparken elinizi kol üzerinden kayıdırıp kol altından çekin.

4. Adım: Tarak Kemiklerine Friksiyon Yapın: Tarak kemiklerinin arasına dairesel hareketler uygulayın. Parmak uçlarıyla yapılan bu dairesel hareketlere friksiyon denir.