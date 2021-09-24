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Tümer Metin, Crespo'yu yerden yere vurdu

24.09.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu Tümer Metin, dün ilk kez şans bulan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe seviyesinde olmadığını ifade etti. Metin, "Bir futbolcunun alışı, verişi belli eder. Crespo bu seviyenin oyuncusu değil. Tamamlanmış bir kadroda dakika alacağını sanmam" diye konuştu. Fenerbahçeli taraftarlar da Crespo'nun ilk maçında futbolcunun yeterli olmadığına dair yorumlar yaptı.

Tümer Metin, Crespo'yu yerden yere vurdu

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Miguel Crespo'nun Fenerbahçe kalitesinde bir futbolcu olmadığını savundu. Metin, Crespo'nun sakatlık olmadıkça şans bulamayacağını ifade etti.

"BU SEVİYENİN OYUNCUSU DEĞİL"

Tümer Metin, "Crespo oyuna giriyor, bazen oyuncular yeni geldiğinde zaman tanımak lazımdır kalitesini belli etmesi için. Alış, veriş oyuncuyu hemen belli eder, Crespo bu kalitenin, bu seviyenin oyuncusu değil. Muhtemelen de bundan sonra, tamamlanmış bir kadroyla da çok fazla dakika alacağı düşüncesinde değilim." ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEME UYUM SAĞLAYAMAZLAR"

Sistem konusundan bahseden Tümer Metin, "Bence çok ısrar ediyor Pereira. 3'lüye demiyorum, 3'lü oynarsın ama öndeki opsiyonları değiştirebilirsin, dizilimler değişebilir, giren çıkanlardan sonra seçenekleri değiştirebilirsin. Bu da kazanırken farklı bir oyun oynamaya iter. Rossi ve Berisha'nın sisteme de çok faydalı olacağı fikrinde değilim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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