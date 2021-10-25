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Tümer Metin'den flaş iddia! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

25.10.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Tümer Metin Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçla ilgili konuştu. Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile yollarını ayırması halinde 4'lü savunmaya döneceğini iddia etti.

Tümer Metin'den flaş iddia! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Tümer Metin Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası teknik direktör Vitor Pereira'yı eleştirdi. Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare'nin 3-4-3'ün kenar oyuncusu olamayacağını belirten Tümer, Vitor Pereira ile yolların ayrılması halinde göreve kim gelirse gelsin 4'lü savunmaya dönüleceğini iddia etti.

Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"FERDİ VE NAZIM'LA 3-4-3 OLMAZ"

"Fenerbahçe 3-4-3 gibi oynuyor. 3-4-3'ün kenar oyuncularından beklenti farklı, 3-5-2'de kenar oyuncularından beklenti farklıdır. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 3-4-3'ün sol kenar oyuncusu değil. Nazım Sangare de 3-4-3'te olmaz 3-5-2'nin sağ kanat oyuncusudur. Ferdi ile 3'lü olmaz. Ferdi'nin bence 3'lü savunmanın hiçbir yerinde oynayacak meziyetleri yok.

"VITOR PERIRA GİDERSE 4'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜLÜR"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü değişirse kim gelirse gelsin 4'lü savunmaya döner. Fenerbahçe'nin kadrosu dışarıda olan herkesin ağzının suyunu akıtır. Doğru dizilişle, doğru formasyonla, herkesi sahanın içine çekerek, herkesi kucaklayarak...

"HEPSİNİN KAFA ÖNDE"

Mesut Özil'in, Pelkas'ın, Jose Sosa'nın kafa önde, Mert Hakan ortada yok, İrfan Can Kahveci sakatlıktan döndü kafa önde. Bu oyuncular seni hayal ettiren oyuncular, bu oyuncular seni hücumda genlerini ortaya çıkaracak oyuncular. Bu oyuncuların gönlü ayakları, ruhu, cebi, her tarafı memnun olmak zorunda ancak öyle gidersin sonuca. Kazanırken bile bu oyuncuların kafa yerde.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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