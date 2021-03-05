Tümer Metin'den Mesut Özil hakkında çok konuşulacak sözler

Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda nefes kesen mücadelede iki takım da birçok pozisyondan yararlanamadı ve kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadığı mücadelenin ardından Mesut Özil ve Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı;

"FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHADAKİ FUTBOLU BÖYLE OLAMAZ!"

''Antalyaspor'un böyle oynayacağı biliniyorken Fenerbahçe'nin iç sahadaki futbolu böyle olamaz. Trabzonspor maçında oyunu sıkıştırıp oralardan bir şey çıkarabilirim diyebilirsin. İç sahadaysanız büyük takım gibi oynayacaksınız. Fenerbahçe topa sahip oldu mu, evet. Topun hızı yeteri kadar hızlı mıydı, hayır. Kapanan savunmaları açmanın basit kriterleri var. Kenarda üçgenler kurarsınız topu dışarı çıkarırsınız. Bunu da yapmadı Fenerbahçe ilk yarıda. Çalım atabilirsiniz, defansın dengesini bozabilirsiniz. Şut da atabilirsiniz, onu da atmadı Fenerbahçe. Kapanan takımlara karşı bir kere 2 korneriniz varsa ilk yarıda baskı kuramamışsınız demektir. Fenerbahçe içeride kim olursa olsun rakibi, derbi de değilse tüm rakiplerine karşı ikinci yarıdaki gibi 3'lü defansla oynayabilir."