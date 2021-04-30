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Tümer Metin: Emre, Gökhan'a "Yapma" diye bağırdı!

30.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonlukta yara aldığı maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Tümer Metin: Emre, Gökhan'a "Yapma" diye bağırdı!

Fenerbahçeli eski futbolcu ve TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, sarı lacivertli ekibin Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik bir kayıp yaşadığı maçı değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanda 1 puan almadığını, aksine 2 puan kaybettiğini düşündüğünü ifade eden Tümer Metin, ayrıca Emre Belözoğlu'nun maçın kırılma anında ettiği isyanı paylaştı.

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TÜMER METİN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Dakika 43, Alanya deplasmanındasınız, maç da 0-0, acaba dokunsam mı, dokunmasam mı diye Gökhan'ın deneyimi, rakibin arkasından deparı atarken matematiğini yapmıştır. Emre Belözoğlu'nun "Yapma" diye bir isyanı var. Gökhan hamleyi yaptı. Osayi sizi kaleye götürebilir, 2. yarının başında Mesut'a 10 dakika verildi ama o değişikliği doğru buluyorum. İlk yarıda Mesut çok da sırıtmadı, adam kovaladı, çıkmakta yardımcı oldu. 10 kişi kaldıktan sonra maçı gol yemeden bitirmek Fenerbahçe'nin artı hanesinden yazılabilir ama ligin boyu azalmışken 2 puan kayıp."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
koskoca Fener i acemi iki eski yolcuya emanet ederseniz olacağı bu. Emre- Volkan- Ali Koç üçlüsü durdukça şampiyonluk rüyası bile göremez bu takım taraftarı. Takım acemiler mangasiyla yaşlı futbolcu cenneti hepsi Emre nin çöpleri çöpten saray yapılır mı?
buz gibi kirmizi kart arkaras gokhan o hareketi yapmasa belki gol yiyeceklerdi ama herturlu gol atarlardi.. ama bir besiktasli olarak bu kart cok hosuka gitti benim
Alanya macını emre verdı aksnya gökhanın kansdında 3-5 trhlıkrlı atak gerceklrştırdı emre gökhanın önune bırını koymalıydı yaş ıtıbarıyle gökhan yoruldu

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