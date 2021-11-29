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Tümer Metin: Feghouli ile yollar ayrılmalı

29.11.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı Tivibu Spor'da değerlendirdi. Tümer Metin, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna sert sözler kullandı.

Tümer Metin: Feghouli ile yollar ayrılmalı
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tümer Metin, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna sert sözler kullandı. İşte Tümer Metin'in o sözleri...

"BAŞKA BİR OYUN GEREKİYOR"

Tümer Metin, "Marsilya'ya oynadığınız oyunu, Malatya'ya oynayamıyorsunuz. Başka bir oyun oynamanız gerekiyor. Kapanan savunmayı açmanın yolları var. Adam eksilteceksin. Son 20 dakikada Malatya'nın çıkmaya niyeti yokken, Taylan savunma önünden saklanarak falan top aldı. Oralar, adam eksilten oyuncuların işi." dedi.

"FEGHOULI YATIYOR!"

Tümer Metin'in, "Az önce Feghouli, 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için." ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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