Tümer Metin: Feghouli ile yollar ayrılmalı

Tümer Metin, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna sert sözler kullandı. İşte Tümer Metin'in o sözleri...

"BAŞKA BİR OYUN GEREKİYOR"

Tümer Metin, "Marsilya'ya oynadığınız oyunu, Malatya'ya oynayamıyorsunuz. Başka bir oyun oynamanız gerekiyor. Kapanan savunmayı açmanın yolları var. Adam eksilteceksin. Son 20 dakikada Malatya'nın çıkmaya niyeti yokken, Taylan savunma önünden saklanarak falan top aldı. Oralar, adam eksilten oyuncuların işi." dedi.

"FEGHOULI YATIYOR!"

Tümer Metin'in, "Az önce Feghouli, 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için." ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.



