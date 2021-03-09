Tümer Metin: Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi Tümer Metin yorumladı. İşte detaylar...
"Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Fenerbahçe 14 deplasmanda 11 galibiyet elde etmiş oldu. Zaman zaman skoru ve oyunu değerlendirdiğimiz anlar oluyor. Altay 3-4 kez üzerine düşeni yaptığı anlar var. Fenerbahçe güle oynaya kazandı diyebiliriz. Zor geçmesini bekliyorduk."
"Konyaspor topun arkasından koşmanızı sağlayabilecek bir takım. Topa sahip olabilen, çok pas yapıp rakibi uyutabilecek ve oradan da ekmek çıkarabilecek bir takım. Ama Fenerbahçe topu çabuk geri kazanarak, kendi pas trafiğini kurarak ve yakaladığı pozisyonları değerlendirerek ilk yarıda fişi çektiler diyebiliriz."
"Olağanüstü ikinci gol izledik. Pelkas'ın attığı, Osayi'nin getirdiği. Normalde deplasman takımı 1-0 öne geçtikten sonra rakip takımı nasıl zor durumda bırakabilir Osayi'nin golünde kaliteli ayakların hemen fark yarattığını gördük. Mesut'un olmayışı Pelkas'ı içeri atarak değerlendirdi. Mert Hakan'ı, Gustavo'yu, İrfan Can'ı görme şansımız oldu."
"Kadro rotasyonunda kimilerinin yokluğu kimilerine fırsat olduğu diye değerlendiririm. Galiba taşlar da yerine oturuyor Fenerbahçe'de"
"Ligin zirvesine 1 maç fazlası ile 2 puan uzaksa Fenerbahçe, deplasmanda bu kadar galibiyeti varsa, evinde 5 tane mağlubiyeti varsa Fenerbahçe'nin gol sayısı çift haneli olan forveti olmadığı içindir. Eğer çift haneli golcüsü olsa Fenerbahçe'nin evinde 5 mağlubiyeti olmazdı."
"5 maç kaybetmiş Kadıköy'de Fenerbahçe. Seyircisiz ortamın da iç saha performansının iyi olmamasına bağlıyorum. Kadıköy'de 5 mağlubiyet seyircili olsaydı daha farklı şeyler de olabilirdi"
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