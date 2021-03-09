Tümer Metin: Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi Tümer Metin yorumladı. İşte detaylar...

"FENERBAHÇE GÜLE OYNAYA KAZANDI"

"Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Fenerbahçe 14 deplasmanda 11 galibiyet elde etmiş oldu. Zaman zaman skoru ve oyunu değerlendirdiğimiz anlar oluyor. Altay 3-4 kez üzerine düşeni yaptığı anlar var. Fenerbahçe güle oynaya kazandı diyebiliriz. Zor geçmesini bekliyorduk."

"İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER"

"Konyaspor topun arkasından koşmanızı sağlayabilecek bir takım. Topa sahip olabilen, çok pas yapıp rakibi uyutabilecek ve oradan da ekmek çıkarabilecek bir takım. Ama Fenerbahçe topu çabuk geri kazanarak, kendi pas trafiğini kurarak ve yakaladığı pozisyonları değerlendirerek ilk yarıda fişi çektiler diyebiliriz."

"OLAĞANÜSTÜ İKİNCİ GOL"

"Olağanüstü ikinci gol izledik. Pelkas'ın attığı, Osayi'nin getirdiği. Normalde deplasman takımı 1-0 öne geçtikten sonra rakip takımı nasıl zor durumda bırakabilir Osayi'nin golünde kaliteli ayakların hemen fark yarattığını gördük. Mesut'un olmayışı Pelkas'ı içeri atarak değerlendirdi. Mert Hakan'ı, Gustavo'yu, İrfan Can'ı görme şansımız oldu."