Tümer Metin patladı: Haddini bileceksin

EURO 2020'de İtalya ile İspanya, Wembley'de yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldiler. Karşılaşmaya TRT'nin usta spikeri Levent Özçelik'in 'Filippo Inzaghi' gafı damga vurdu. Inzaghi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

ERKEN FİNAL

EURO 2020'de erken final niteliği taşıyan yarı final mücadelesinde İtalya ile İspanya, Wembley'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Normal süre ve uzatmalar 1-1 eşitlikle geçilirken, penaltılarla gülen taraf Gök Mavililer oldu.

GOLÜN ANONSU 'INZAGHI'

İtalya-İspanya karşılaşmasına TRT'nin duayen spikeri Levent Özçelik'in 'Filippo Inzaghi' gafı damga vururken efsanevi İtalyan golcü kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

İZLEYİCİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Levent Özçelik, İtalya'nın Chiesa ile bulduğu golü 'Inzaghi' şeklinde anons etti. Golden önce yaşanan bir pozisyonda yine Chiesa'yı "Inzaghi" diye anons eden duayen spiker karşılaşma devam ederken hatasını fark ederek izleyicilerden özür diledi. Levent Özçelik, "Chiesa'nın attığı golü Inzaghi diye anons ettim. Yıllarca maçlarını anlattım oradan çağrışım yaptı. Kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

TÜMER METİN'DEN DESTEK

Emektar spikerin yaptığı gaf sonrası sosyal medyada yapılan yorumlara Tümer Metin sert tepki gösterdi. İşte Metin'in sosyal medya hesabından yaptığı yorum...

"BİRADER HADDİNİ BİLECEKSİN"

"Hadi O maç anlatırken dünyada olmayan tayfayı anlarım onlar zaten yer arıyor ama #leventozcelik abiyi eleştiren meslektaşları içindir lafım; önce olacak sonra bir duayeni eleştireceksin,orada duracaksın birader haddini bileceksin."

