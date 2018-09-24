Tümer Metin, Roberto Soldado'nun Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Roberto Soldado için Tümer Metin'den flaş bir iddia geldi.

beIN Sports yorumcusu, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.

Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.

Bu sezon 5 maçta 134 dakika süre alan 33 yaşındaki oyuncu, henüz ağları sarsmayı başaramadı.

