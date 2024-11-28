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  4. Tuna Kiremitçi hastane odasından paylaştı! "Ufak bir direkten dönüş yaşadık"

Tuna Kiremitçi hastane odasından paylaştı! "Ufak bir direkten dönüş yaşadık"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.11.2024 08:01
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Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tuna Kiremitçi, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ünlü isim "Ufak bir direkten dönüş yaşadık, şimdi her şey yolunda" dedi.

Tuna Kiremitçi hastane odasından paylaştı! "Ufak bir direkten dönüş yaşadık"

Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üç gün süresince tedavi gören Kiremitçi, sağlık durumu hakkında bir açıklama yaparak hayranlarına ve takipçilerine bilgilendirme yaptı.

Kiremitçi, yaşadığı sağlık sorununu "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda" şeklinde ifade etti.

Ardından, kendisini arayan ve soranlara teşekkür eden ünlü isim, "Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam" diyerek, işlerine hızla geri döneceğini belirtti.

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Tuna Kiremitçi'nin açıklamaları, hem sağlık durumu hakkında endişe duyan hayranlarını rahatlattı hem de sanatçıya olan desteği güçlendirdi.

TUNA KİREMİTÇİ KİMDİR?

Tuna Kiremitçi, Türk yazar, şair ve müzisyen olarak tanınan bir sanatçıdır. 1973 doğumlu olan Kiremitçi, edebiyat dünyasında şiir ve romanlarıyla büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Kiremitçi, birçok şarkının söz yazarlığını yapmış ve müzik kariyerinde de başarılı projelere imza atmıştır.

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Tuna Kiremitçi
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