Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve seçildiği 31 Mart 2019’dan bugüne uzanan 550 günün hikâyesini anlattı. “Başka bir hayat mümkün” diyerek çıktıkları yolda kararlılıkla yürüdüklerini belirten Soyer, 2026 yılındaki Botanik Exposu’nun İzmir’de yapılacağının müjdesini de verdi.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yüzde 58’in üzerindeki oy oranıyla tarihi bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki ilk 550 gününün değerlendirmesini kentin farklı kesimlerinden temsilcilerin davet edildiği bir toplantıyla yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün” başlığıyla düzenlenen toplantı pandemi önlemleri nedeniyle seyreltilmiş oturma düzeniyle yapıldı. Başkan Soyer, 9 ana başlık altında yaptığı sunumda hayata geçirilen demokratik yerel yönetim uygulamalarını, tarımı kalkındırmaya yönelik çalışmaları, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmaya, istihdamı geliştirmeye yönelik sosyal projeleri, doğa dostu icraatları, ulaşım alanında atılan adımları, pandemi sürecindeki dayanışma odaklı kriz yönetim modelini, kentsel altyapı yatırımlarını, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla İzmir’i dünya kenti haline getirmeyi hedefleyen atılımları anlattı.

Demokrasinin 550 günü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim kampanyası sürecinde “üç cemre” başlığı altında özetlediği İzmir vizyonuna atıfta bulunarak başladığı sunumda seçimin ardından en az oyu aldığı Kiraz’ın Dokuzlar köyüne ziyaretini hatırlattı. İzmir’deki temel çıkış noktalarının şehrin yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, refahı artırmak ve adil dağılımı sağlamak olduğunun altını çizen Başkan Soyer şunları kaydetti:

“İzmir’de bir kent koalisyonu kuracağız ve herkesi dinleyeceğiz demiştik. Bu vaadimizi yerine getirirken, İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek odalarıyla düzenli toplantılar yapıyoruz. Her kesimin taleplerini dinleyerek politikalar üretiyoruz. Merkeze uzak mahallelerimize gidip muhtarlarla toplantılar düzenliyoruz. Seçimlerde vaat ettiğimiz gibi, Seyyar Makam aracıyla Belediye bürokratlarımızla birlikte özellikle arka mahallelere gidiyoruz. Muhtarlara ve vatandaşa dokunma imkanı buluyoruz, talepleri yerinde dinleyip sorunları hızla çözmek için hemen belediye ekiplerimizi yönlendiriyoruz.”

İzmir’de başka bir tarım

Başkan Tunç Soyer, geride kalan 550 günlük sürede İzmir tarımını çeşitlendirmek ve ürünlerin satışını desteklemek için birçok adım attıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Köylerin mahalle statüsüne geçmesiyle, Türkiye tarımı toplumun hiçbir kesiminin inkar edemeyeceği bir düzeyde zarar gördü, örselendi. Biz, hem bu büyük adaletsizliğe son vermek, hem de İzmir ekonomisine güç kazandırmak için başka bir tarım mümkün diyoruz.”

Başka Bir Tarım Mümkün vizyonunun, dört temel ilkeye dayandığını belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu:

“Birincisi yerli tohuma ve yerli hayvan ırklarına sahip çıkmak. İkinci ilkemiz, ürünlerimizi işlemek ve katma değerini yükseltmek, markalaştırmak. Üçüncüsü bir araya gelerek güçlenmek, yani kooperatifleşmek. Çünkü küçük üreticinin hayatta kalabilmesi için bir araya gelmesi ve haklarını birlikte savunması şart. Son konumuz ise ürünü, ulusal ve uluslararası piyasada pazarlamak. Bu noktada Belediye şirketimiz İZFAŞ, yaşamsal bir önem taşıyor. Markalaşma, e-ticaret ve ihracat konularında tecrübesi olmayan küçük üreticilerimizi, fuarlarımız ile dünyaya açıyoruz.”

35 özel tasarımlı park geliyor

Başkan Soyer, doğaya dair politikalar üretmenin ve uygulamanın yerel yönetimlerin de asli görevlerinden biri kabul edildiğini belirterek bu kapsamda yaptıkları çalışmaları ise söyle özetledi: “Yaşayan Parklar adını verdiğimiz çok özel 35 parkı, şehrin çeperindeki Meles Vadisi, Gediz Deltası, Yamanlar Dağı ve Yarımada’da Olivelo Alanı’ndan başlamak üzere tüm il geneline yayıyoruz.” Kişi başına 30 metrekare yeşil alan

Yeni stratejik planla yeşil altyapıyı, yeşil alanların artırılmasını, en temel altyapı önceliklerinden biri kabul ettiklerini dile getiren Soyer, “Bu doğrultuda, İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki kat arttırmak; 16 metrekareden 30 metrekareye çıkarmak için tüm teknik çalışmaları tamamladık. Avrupa Kalkınma Bankası’ndan alınan hibeyle hazırladığımız Yeşil Şehir Eylem Planımız, bu yılın sonunda Belediye Meclisimize sunulacak ve yeşil altyapıyla ilgili pek çok yatırımımızı da hızlandıracak” dedi. Arka sıradakiler için “Acil Çözüm”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her türlü ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele ederek bir arada yaşamı teşvik ettiklerini, barış ve insan hakları kültürünün şehrin her köşesine yayılmasını sağlamak amacıyla Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nü kurduklarını söyledi. Değişimin sırrının İzmir’in arka mahallelerindeki sorunları görmek ve dinlemek olduğunun altını çizen Soyer, “Arka mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için Acil Çözüm ekipleri oluşturduk. Ekiplerimizle birlikte bu mahallelere gidip dinliyoruz ve sorunları en hızlı şekilde çözüyoruz. Acil çözüm ekibi, hem belediyenin iş yapma hızını artırıyor, hem de tüm İzmirliler arasındaki bağları güçlendiriyor” diye konuştu.

Ulaşımda dev adımlar

Başkan Soyer, yüzde 12’lik kısmı tamamlanmış halde devraldıkları Narlıdere Metro inşaatını 125 Milyon Euro yatırım ile yüzde 65 tamamlanma oranına getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Sadece kendi kaynaklarımızla 11,2 km metroyu söz verildiği tarihte, vaktinde bitireceğiz. Temmuzda Metro tünelini açıp bitirmiş olacağız. Türkiye tarihinin en uygun maliyetiyle, en hızlı inşa edilen bu metroyu 2022’de İzmirlilerin kullanımına sunacağız. Uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz ve İzmir tarihinin en büyük yatırım projesi olan Buca Metrosu’nu hayata geçirme yolunda çok ilerledik. İlk iş olarak uluslararası finans kuruluşlarından yatırım fırsatları doğurmak için yoğun bir çalışmaya girdik. Çiğli Tramvay hattımızın yapım ihalesini iki hafta içinde, 5 Kasım 2020’de gerçekleştiriyoruz. 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğinde ve 14 istasyondan oluşuyor. Çiğli tramvayı 2023 yılında hizmete girecek. İzmir’i, demir ağlarla örüyoruz. Otobüs filosunun üçte birini yeniledik. 451 yeni otobüs aldık. Bu alımla ülke genelinde 2020’de tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesine imza attık. Avrupa’nın en genç deniz filosuna sahip olan İZDENİZ, yeni gemilerle güçlenmeye devam ediyor. Ağustos ayında sefere başlayan Fethi Sekin Arabalı Vapuru’ndan sonra Uğur Mumcu Arabalı Vapuru da filoya dahil olmak için gün sayıyor. İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı’nı hayata geçiriyoruz. İzmir’de kent içi bisiklet altyapısını güçlendiriyor, bisikleti toplu taşıma araçlarıyla entegre ediyoruz.”

Kriz belediyeciliği

Göreve gelir gelmez Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kurduklarını söyleyen Başkan Soyer, pandemi koşullarına göre çok hızlı bir kurumsal yenilenmeyi hayata geçirerek Türkiye’de örneği olmayan bu uygulamaya “Kriz Belediyeciliği” adını verdiklerini dile getirdi. Başkan Soyer, pandemi başlar başlamaz doktorlardan, sağlıkçılardan, akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu kurduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Halkın Bakkalı’nı, Askıda Kitap’ı, Askıda Fatura’yı tüm İzmirlilerle birlikte hayata geçirdik. Pandemi döneminde uzaktan eğitimde; evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için belediyemiz imkânlarını seferber etti. Belediye tesislerimizi eğitim merkezlerine dönüştürdük. Ayrıca interneti olmayan 20 bin öğrenciye 4 GB internet, 3 bin öğrenciye de tablet dağıtıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşların maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için, maskematik uygulamasını başlatan ilk belediye oldu. Pandemide ürettiğimiz çözümlerle sadece Türkiye’ye değil dünyaya da ilham verdik.”

Yaşam kalitesi artıyor

Seçim kampanyası döneminde dile getirdiği rekor asfalt yılları yaşanacağına yönelik söylemini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Hem ana arterlerde hem kent içindeki caddelerde çok özenli bir çalışma yürütüyoruz. İZBETON ekiplerimiz trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı salgın sürecinde kentin dört bir yanında asfalt serimi, parke kaplama, kilit taş döşeme işlerini yoğunlaştırdı. Türkiye’de en fazla köy yolu yapan belediyeyiz” dedi. Başkan Soyer, Yeni Otogar projesinin uluslararası bir mimari proje yarışmasıyla belirlendiğini sözlerine ekledi. Dünya kenti İzmir

Kent refahını artırmak için, İzmir’in iade-i itibarının peşine düştüklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Dünya ile kurduğumuz bağ sayesinde hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal alışverişlerimizi artırıp İzmir’de daha zengin bir hayat inşa ediyoruz” dedi. Başkan Soyer, hem turizm hem de ekonomik ilişkiler için kurulan Moskova ve Brüksel ofislerinin işlemlerinin tamamlandığını belirterek şunları kaydetti: “Çin, ABD ve Almanya tanıtım ve ekonomik işbirliği ofislerimiz de pandeminin yatışması ile hayata geçecek. Böylece İzmir’e hem turist hem yatırım çekeceğiz. Dünya’nın en önemli kültür etkinliklerinden birisi olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesini 2021 yılında İzmir’de düzenleyeceğiz. Dünya’nın önde gelen kültür üreticileri, sanatçıları, kanaat önderleri İzmir’e gelecekler, kentimizi kültürümüzü tanıyacaklar.”