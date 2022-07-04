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Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

04.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Tunca Köprüsü yakınlarında, nehirde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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