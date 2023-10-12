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Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oldu

12.10.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Edirne'den geçen Tunca Nehri'ne atılan çöpler, kirliliğe yol açtı.

Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oldu

Yaşanan kuraklık nedeniyle su akışının da yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı.

Su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıkların yanı sıra nehre atılan koltuk dikkati çekti.

Kent sakinleri, Tunca'yı kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde, nehrin debisi saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden, Tunca Köprüsü civarındaki bazı bölümlerde ise su akışı durma noktasına geldi.

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Tunca Nehri

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