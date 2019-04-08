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Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray derbisine ilişkin, "Yenilmezlik serisi devam edecektir. Tabii ki maçtan önce varsayımlarımız, öngörülerimiz olabilir. Düdük çaldığında bambaşka bir hikaye de izleyebiliriz ama içimden gelen temennim, serinin devam etmesi" dedi.

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca düzenlenen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminerin ikincisi Sakarya'da gerçekleştirildi.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminere, Şanlı ve eski Avrupa boks şampiyonu Cemal Kamacı katıldı. Şanlı, bir öğrencinin 28. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirmesini istemesi üzerine şu anda Fenerbahçe'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, istediği durumda olmadığını ama Galatasaray maçlarının bayram havasında geçtiğini söyledi.

Camia olarak motivasyonun derbide başka seviyeye çıktığını dile getiren Şanlı, "Yenilmezlik serisi devam edecektir. Tabii ki maçtan önce varsayımlarımız, öngörülerimiz olabilir. Düdük çaldığında bambaşka bir hikaye de izleyebiliriz. Ama içimden gelen temennim, serinin devam etmesi. Rekabet tabii ki olsun ama bütün taraftarlar için futbol adına fair play içinde güzel bir maç olmasını istiyoruz. Çünkü dünya derbisi diyoruz. Dünyada birçok kanal canlı veriyor. O anlamda örnek bir maç olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SORUN EĞİTİM"
Milli takımın son yıllarda neden başarı elde edemediğinin sorulması üzerine ise Şanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu andaki en büyük sorun biraz eğitime de gidiyor. Çünkü tamamen işi maddiyata döktük. Biz biraz daha amatör ruhluyuz. Topraklarımızdaki kültürümüz, amatörce olduğu zaman başarı geliyor. Zaten Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'na 2 yılda, 4 yılda bir giden veya kulüpler olarak sürekli Şampiyonlar Ligi'ne katılan, o başarıları elde eden Galatasaray'ın başarılarını elde eden bir sürekliliğimiz yok. Bizim en büyük sorunumuz o. Bir başarıyı yakaladığımız zaman kendimizi çok fazla iyi yerde görüyoruz. Devamlılığımız yok. Bu, futbolcu bazında da oluyor. Gençlere şunu söylüyorum: Belirli bir seviyeye geldikten sonra, 'Biz tamam, olduk.' demeyelim. Üzerine koyarak daha fazla çalışmalıyız."

Eski Avrupa boks şampiyonu Cemal Kamacı da birçok şampiyonluk yaşadığını ancak yaşının ilerlediğini belirterek, gençlere İslam dinine göre şuurlu şekilde yetişmeleri tavsiyesinde bulundu. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz de hedeflerinin gençleri spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu vurguladı.

Seminerde Psikolojik Danışman-Psikoterapist Melek Arıcı, öğrencilere madde bağımlılığı konusunda bilgi verdi. Etkinlik sonunda Kamacı ve Şanlı'ya plaket takdim edilirken, öğrencilere Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu tarafından hazırlanan formalar dağıtıldı. Cemal Kamacı da formaları öğrenciler için imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
tuncay şanlı Fenerbahçe-Galatasaray

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