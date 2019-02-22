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Tuncay Şanlı'dan gole tepki: Antrenmanda attırmaz

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 22.02.2019 07:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Zenit'e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Eski F.Bahçeli futbolcu Tuncay Şanlı FB TV'de maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tuncay Şanlı'dan gole tepki: Antrenmanda attırmaz

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zenit St. Petersburg deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile dönerek Avrupa kupalarına veda etti. Zenit'in gollerini Ozdoyev ve Sardar Azmoun (2) atarken Fenerbahçe'nin tek golü Mehmet Topal'ın ayağından geldi.

FB TV'de karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçeli eski oyuncu Tuncay Şanlı, "Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü. Atılan ikinci golde Fenerbahçeli oyuncular topu bıraktı. İnce detaylar maçın kaderini etkiledi. Antrenmanda bile böyle golleri takım arkadaşlarınıza attırmazsınız" dedi!

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Fenerbahçe tuncay şanlı UEFA Avrupa Ligi zenit

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