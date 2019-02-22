Tuncay Şanlı'dan gole tepki: Antrenmanda attırmaz

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zenit St. Petersburg deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile dönerek Avrupa kupalarına veda etti. Zenit'in gollerini Ozdoyev ve Sardar Azmoun (2) atarken Fenerbahçe'nin tek golü Mehmet Topal'ın ayağından geldi.

FB TV'de karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçeli eski oyuncu Tuncay Şanlı, "Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü. Atılan ikinci golde Fenerbahçeli oyuncular topu bıraktı. İnce detaylar maçın kaderini etkiledi. Antrenmanda bile böyle golleri takım arkadaşlarınıza attırmazsınız" dedi!

