Tuncay Şanlı: Yabancı teknik direktör sorunu çözer mi bilmiyorum

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı, futbol gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

TUNCAY ŞANLI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Pozitif olmaya devam edeceğiz.İmkanlarımız doğrultusunda evde kalmaya çalışıyoruz. Kolay süreç değil. Bizler daha zekiyizdir ülke olarak. Unuttuğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Sevdiklerimize değer gösteriyoruz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Bu sezon renkli oldu. Geçen yıla göre daha rekabet vardı. Anadolu kulüplerinin yerli oyunculara güvenmesi bunu arttırdı. Kalite anlamında yerli oyunculara daha fazla değer vermemiz onları suyun üstüne çıkardı. Heyecan biraz da bundan kaynaklı gibi."

"KENDİ DEĞERLERİMİZİ ÇOK KENARA İTTİK"

"Virüsten önce mali olarak kulüpler zor süreçten geçiyor. Altyapı diyoruz ama biz kulüpler olarak altyapıyı göze alırsak nereye geleceğimizi gördük. Kendi değerlerimizi çok kenara ittik. Cengiz, Çağlar gibi futbolcular yurt dışına gitti. Keyif veren oyuncularımız var. Kulüp bazında yerli oyunculara ihtiyaç var. Büyük kulüp olarak zaten yerli oyunculara ihtiyacı var. Bunu çok iyi yaşadım ben."