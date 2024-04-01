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Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Cevdet Konak kazandı

AA AA
01.04.2024 07:59
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Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Cevdet Konak kazandı.

Tunceli Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Cevdet Konak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100 )

KONAK'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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