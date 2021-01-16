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Tunceli-Erzincan kara yolu tır ve kamyon geçişlerine açıldı

16.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Tunceli-Erzincan kara yolu tır ve kamyon geçişlerine açıldı

TUNCELİ (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ile kamyonların geçişine kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle dün gece Tunceli-Erzincan kara yolunun tır ve kamyon geçişine kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Erzincan il sınırında bulunan Mutu Köprüsü ve Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi sebebiyle tır ve kamyonların geçişlerine açılmış olup, ulaşım Karayolları araçlarımızın eşliğinde kontrollü şekilde yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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