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Tunceli, Kars ve Ağrı'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri yapıldı

AA AA
08.03.2024 15:21
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Tunceli, Kars ve Ağrı'da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Tunceli'de özel bir işletmede Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı organize edildi.

Etkinliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman kadınlara karanfil takdim etti.

Ardından Moğultay Mahallesi'nde kadınların katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Erkekler de yürüyüşe katılarak kadınlara destek verdi.

Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu önünde toplanan katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizlerle Yeraltı Çarşısı Meydanı'na kadar yürüdü.

Program, meydanda kadın temalı fotoğraf sergisinin açılması ve çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.

KARS

Kars Kalesi eteklerindeki bedesten bölgesinde düzenlenen etkinlikte kamu kurumları stant açtı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, stantları ziyaret ederek kadınlara karanfil verdi.

Vali Polat, kadınların gününü kutlayarak, "Biz, kadınları baş tacı eden medeniyetin evlatlarıyız. Kadına şiddetin konuşulduğu dünyada, toplumumuzda can kaybı olmadan kutlayacağımız günleri temenni ediyorum." dedi.

Selim ilçesinde de Halk Eğitimi Merkezi'nde biçki dikiş, halı dokuma ve okuma yazma kursuna katılan Selim Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar hünerlerini sergiledi.

Kooperatif Başkanı Fadime Akbaba, kadınlar günü nedeniyle güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Burada halı, biçki-dikiş gibi birçok kurs var, daha da açılacak. Kadınlar olarak çok güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah daha da geliştireceğiz, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara da Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AĞRI

Ağrı ve ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı.

Ziyaretçi kadınların gününü kutlayan ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Hamur Kaymakamlığı ve Diyadin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da etkinlikler gerçekleştirildi.

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Tunceli

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05:15
Sabah
06:37
Öğle
12:38
İkindi
15:53
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

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