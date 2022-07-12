Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce ormanlık alana tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 metre kablo ve pil bloğu tespit etti.

El yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

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