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Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

12.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce ormanlık alana tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 metre kablo ve pil bloğu tespit etti.

El yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

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