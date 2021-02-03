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Tunceli Valiliği bir askerin birliğinde hayatını kaybettiğini açıkladı:

03.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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"Olay hakkında çok yönlü adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir askerin birliğinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Hozat ilçesinde bir askerin taciz ateşi sonucu şehit düştüğü haberlerinin ve paylaşımlarının yapıldığı belirtildi.

Kentte terörle mücadele operasyonlarında son bir ayda sıcak çatışma ve karakollar ile operasyon birliklerine uzaktan silahlı taciz olayı yaşanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merhum askerimiz Jandarma Er Hüseyin Enes Candan, Mazgirt ilçemizde bir jandarma karakolumuzda vatani görevini yapmaktayken 1 Şubat 2021 günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde, görev silahıyla hayatını sonlandırmıştır. Olay hakkında çok yönlü adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Askerimizin naaşı, Cumhuriyet Savcılığı nezaretinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilmek üzere görevlilerimiz eşliğinde memleketi olan Konya ilimize uğurlanmıştır. Merhum askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

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