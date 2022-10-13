YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli Valiliği “tuvalet açılışı yaptılar” haberlerini yalanladı

Tunceli Valiliği “tuvalet açılışı yaptılar” haberlerini yalanladı

13.10.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliği “tuvalet açılışı yaptılar” haberlerini yalanladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "tuvalet açılışı yaptılar" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yıl içerisinde yapımı tamamlanan bazı tarımsal ve hayvancılık projeleri için tanıtım ve temsilen açılış programı gerçekleştirildiği belirtildi.

Program kapsamında içlerinde banyo, lavabo ve kılık kıyafet değiştirme alanı bulunan taşınabilir yaşam konteynerlerinin üreticiler adına Tunceli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam tutarı 15 milyon liraya ulaşan bu projelerimizin 4 milyon liralık kısmı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DAP) karşılanmıştır. Hal böyleyken ne yazık ki, bir kısım yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında hem üretimin artırılması, hem de üreticilerimizin yaşamının kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen mera ıslahları, tarımsal sulama projeleri, hayvan içme suyu tesisleri, yayla yolları yapım projelerimizin temsilen yapılan açılış ve tanıtım programı çarpıtılmış, üreticilerimiz için yaptırılan taşınabilir yaşam konteynerlerinin de bulunduğu alanda yapılan program 'tuvalet açılışı' gibi gösterilmiştir. Maalesef halihazırda bir kısım sosyal medya platformlarında bu çarpıtma haberler gerçekmiş gibi paylaşılmakta, insanlarımızda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır."

Açıklamada, gerçek dışı paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilerek, vatandaşların algı yanılsamalarına kapılmaması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de toplanan bir grup madencilik projelerine tepki gösterdiTunceli'de toplanan bir grup madencilik projelerine tepki gösterdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurduCem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Tunceli açıklama valilik

Tunceli Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:13
İkindi
15:22
Akşam
17:54
Yatsı
19:11
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.