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Tunceli Valiliğinden vatandaşlara "aşı olun" çağrısı

03.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliğinden vatandaşlara "aşı olun" çağrısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında orta riskli kategoride bulunan kentte vaka sayılarının arttığı belirtilerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde yeniden artmaya başladığı kaydedildi.

Salgını bitirecek en büyük gücün aşı olduğu vurgulanan açıklamada, "Lütfen ertelediğimiz aşımızı hemen olalım, yarın çok geç olabilir. Salgının sonu gelene kadar sokağa maskesiz çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların aşı için Tunceli Devlet Hastanesi ile Toplum ve Aile Sağlığı Merkezine müracaat edebileceği anlatıldı.

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