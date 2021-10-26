Tunceli Valiliğinden yaylacılara "evlerinizde erzak bırakmayın" uyarısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, yayladan dönüşe hazırlanan vatandaşlardan, teröristlerin yararlanmaması için yaylalardaki evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaylalardaki evlerde bırakılan erzak ve yaşam malzemelerinin terör örgütlerince ele geçirilebileceği belirtildi.

Vatandaşların yiyecek, içecek ve tüm gıda malzemelerini yayla dönüşünde evlerinde bırakmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp bayi, nalbur gibi yerlerden de dikkati çekici miktarda alınacak un, şeker, konserve, helva, reçel, tüp, gıda ve yaşam malzemelerinin kim tarafından temin edildiği ürün bandrollerinden tespit edilmektedir. Tanımadığınız kişilerin dikkati çekici miktarda erzak ve yaşam malzemesi satın almak istemesi durumunda güvenlik güçlerimize başvurunuz."

