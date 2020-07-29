Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluğu 30 Ağustos'a uzatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan maska takma zorunluluğunun 30 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları alındı.

Geçerliliği 30 Ağustos'a kadar olacak yeni kararlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarı çıkacak vatandaşların, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için maske takması zorunlu hale getirilerek, bu uygulamaya uymayan vatandaşlara 900 lira idari para cezası uygulanacak.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek.

Düzgün Baba ve Kureyş Baba ziyaretgahları ile Ovacık Gözeleri gibi inanç merkezleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uymak koşuluyla ziyaret edilebilecek.