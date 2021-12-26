Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ve Kars'ın Arpaçay ilçelerinde, yerleşim yerlerinin yakınlarında yiyecek bulmaya çalışan tilkiler görüntülendi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Munzur ve Mercan dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, olumsuz hava koşulları yaşamı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ilçede, aç kalan iki tilki, Kandolar Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin çevresinde yiyecek bulmaya çalıştı.

Bir süre ev ve ahırların çevresinde dolaşan tilkiler, buldukları yemek artıklarını yedikten sonra ormanlık alana kaçtı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde de etkili olan karın ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, arazide avlanmaya çalışırken görüntülendi.



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