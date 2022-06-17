Tunceli'de 3 bin 71 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 bin 71 kişi, eğitim aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte vatandaşlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimlerinin verildiği belirtildi.
Yılın ilk 6 ayında 3 bin 71 kişinin eğitimlere katıldığı aktarılan açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise ilimizde 20 olay aydınlatılmış, 47 kişi yakalanmış, 8 kişi cezaevine gönderilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, uyuşturucu ile mücadelede annelerimizin katkılarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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