YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de 4 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Tunceli'de 4 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

07.05.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de 4 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 4 köy ve 1 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısı ve temaslıların artması nedeniyle Kızılkale, Kızılcık, Göktepe, Yazeli köyleri ve Akpazar beldesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karantinaya alınacak yerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının zorunlu durumlar hariç karantina süresinin bitimine ertelenmesine, acil durumlar için Vefa Destek Gruplarından yardım alınmasına, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgahı karantina bölgesi içerisinde olmayan vatandaşların karantina süresi boyunca bölgeye giriş çıkışlarının kısıtlanmasına, il dışından seyahat izin belgesi ile gelen vatandaşların 10 gün süre ile evlerinde karantinada kalmasına, bu vatandaşların takibinin muhtarlar ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılmasına, bu süreçte çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini ibraz etmek suretiyle tarımsal ve ticari faaliyetlerin devamının sağlanmasına ve çok zaruri durumlarda karantina bölgesine giriş-çıkışlarda sorumluluk bölgesine göre emniyet ve jandarma tarafından kontrol sağlanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada kurallara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildiTunceli'de teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Tunceli karantina

Tunceli Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:10
Öğle
12:23
İkindi
16:14
Akşam
19:27
Yatsı
20:57

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

Doğan   Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.