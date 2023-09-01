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Tunceli'de 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı

01.09.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de son 1 ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 469 araç kontrol edildi, 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki uygulamalarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Ekipler, il genelinde trafik ihlallerinin önlenmesi, sürücüleri trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, kent genelinde son 1 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 16 bin 469 araç kontrol edilirken 1763 sürücüye idari işlem uygulandı.

Denetimlerde 856 sürücüye hız ihlali yaptığı için ceza kesildi, 37 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Tunceli trafik denetim

Tunceli Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

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Sabah
05:43
Öğle
12:27
İkindi
16:07
Akşam
19:01
Yatsı
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