YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de bayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendi

Tunceli'de bayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendi

26.07.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçenlerin oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle Tunceli'de de jandarma ve emniyet ekipleri denetimlerini arttırdı.

Kenti diğer illere bağlayan yollarda trafik akışının güvenli şekilde sağlayan ekiplere, helikopterle havadan destek verildi.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı ve Jandarma Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Ersin Erhan ile beraberindeki görevliler, Tunceli-Kovancılar, Tunceli-Elazığ ve Pertek-Tunceli kara yolu üzerinde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere, cezai işlem uygulandı.

Trafik kazalarının önüne geçmek için hız denetimi ve emniyet kemeri kontrolünü sürdüren ekipler, kentin çeşitli noktalarında drone ve radar uygulamasına devam ediyor.

Bu arada Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre bayram tatili boyunca da kentten 189 bin 298 aracın geçtiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ara sokağa götürüp dudaklarından öptü! O aileye tehdit şokuAra sokağa götürüp dudaklarından öptü! O aileye tehdit şoku
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Tunceli'de kaybolan çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduTunceli'de kaybolan çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:10
Öğle
12:33
İkindi
16:26
Akşam
19:47
Yatsı
21:22

Tunceli Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Eser Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.