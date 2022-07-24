Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı'nda, iki grup arasında yere çöp atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz