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Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

24.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı'nda, iki grup arasında yere çöp atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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